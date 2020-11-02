РИАМО - 2 ноя. Столичные следователи ходатайствуют перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу мужчинам, которые вымогали деньги у москвича и заперли его в комнате, из которой он пытался сбежать и погиб, сообщила РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.

«По версии следствия, двое соучастников вступили в преступный сговор в квартире жилого дома, расположенного по улице Старонародная с целью получения денежных средств. Для этого, они забрали его мобильный телефон и подвергли мужчину жестокому избиению, после чего закрыли его в одной из комнат квартиры», — сказала Иванова.

По ее словам, потерпевший не имел возможности связаться со службами экстренного реагирования и другими лицами. Он решил самостоятельно покинуть комнату через окно, но не удержался и упал с большой высоты. От полученных травм мужчина погиб.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 127 УК РФ (незаконное лишение свободы, которое повлекло по неосторожности смерть потерпевшего) и пунктам «а, в» части 2 статьи 163 УК РФ (вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия).

По подозрению в преступлении задержали двух ранее судимых граждан 1983 и 1985 годов рождения.