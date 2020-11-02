РИАМО - 2 ноя. Прием заявок на соискание Архитектурной премии Москвы-2021 стартует 1 декабря и продлится до 15 февраля 2021 года, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

Проекты, которые не имеют свидетельства об архитектурно-градостроительном решении (АГР), выданном в период с 1 января по 31 декабря текущего года, к рассмотрению не принимаются.

«Победителей выберут среди проектов, которые получили АГР в текущем году. Среди них много интересных конкурирующих объектов, так что борьба за премию обещает быть захватывающей. Прием заявок стартует 1 декабря, их можно подать в электронном виде на официальном сайте до 15 февраля 2021 года», - отметил главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя комитета по архитектуре и градостроительству Сергей Кузнецов.

Заявку на участие могут подать организация, творческий союз, общественное объединение, автор или коллектив авторов материалов АГР.

Оглашение результатов и награждение традиционно приурочено к празднованию Дня архитектора 1 июля. Премия присуждается коллективу авторов либо автору, чей вклад в работу стал решающим. Экспертное жюри будет возглавлено Сергеем Кузнецовым и определит победителей, которые получат до 5 премий в размере 1 миллиона рублей каждая.

Премия присуждается за разработку наиболее выразительных, оригинальных, качественных архитектурно-градостроительных решений объектов капитального строительства, реализация которых отвечает решению задач по формированию комфортной городской среды и способствует перспективному развитию строительной отрасли в городе Москве.