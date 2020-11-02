РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 2 ноя. Воспитанник спортивной школы «Орбита» в Дзержинском Дмитрий Тишинский стал победителем первенства Московской области по тяжелой атлетике среди спортсменов до 21 года, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

Проходили соревнования первого ноября в Коломне.

«Дмитрий Тишинский, который проходит подготовку в Дзержинском, занял здесь первое место в категории до 89 килограммов. Параллельно он установил два рекорда Московской области среди спортсменов до 21 года. Один - толкнув 157 килограммов, а второй - набрав в сумме двоеборья 282 килограмма. В рывке он поднял 125 килограммов», - говорится в сообщении.

В прошлом году Дмитрий Тишинский также становился победителем первенства Московской области. Тогда его результат был 109 килограммов в рывковом движении и 135 - в толчковом.

Как сообщил тренер Артем Тишинский, Дмитрий не прерывал подготовку в период действия ограничительных мер. Во время самоизоляции он тренировался в подвале своего дома, для чего спортивная школа выдала ему часть старого оборудования. Теперь спортсмен готовится к Кубку Московской области среди мужчин, чтобы пройти отбор на Кубок России.