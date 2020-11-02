РИАМО (МЫТИЩИ) - 2 ноя. Спортсменка из городского округа Мытищи Анна Чернышева установила новый юношеский рекорд России с результатом 2.14,15 на чемпионате по плаванию, сообщается на сайте администрации горокруга.

Чемпионат России по плаванию прошел во Дворце водных видов спорта в Казани в 50-метровом бассейне. От МБУ «СШОР по плаванию» в составе сборной команды Московской области приняли участие 5 спортсменов из Мытищ.

«Анна Чернышева завоевала золото на дистанции 400 метров комплексным плаванием, бронзу на дистанции 200 метров на спине, золото на дистанции 200 метров комплексным плаванием, где она установила новый юношеский рекорд России с результатом 2.14,15», - говорится в сообщении.

Лучшие результаты спортсменов Мытищ: МС Андреевой Александры – 15 место на дистанции 200 метров (баттерфляй); МС Астаниной Дарьи – 11 место на дистанции 800 метров (вольный стиль); МС Турчиной Ольги – 5 место на дистанции 100 метров (брасс); МСМК Макаровой Анастасии – 7 место на дистанции 100 метров (брасс).