РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 2 ноя. Глава Дзержинского Людмила Иванова вручила ребенку, оставшемуся без попечения родителей, Карине Сороке ключи от квартиры на совершеннолетие, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«У тебя сегодня двойной праздник – день рождения и приобретение собственного жилья. Я хочу пожелать тебе крепкого здоровья, большого счастья. В 18 лет жизнь только начинается, у тебя все впереди», — сказала Иванова.

Она вручила Карине два букета цветов от себя лично и от местного отделения партии «Единая Россия», памятный подарок и ключи. Иванова также пообещала оказать всевозможную помощь с установкой мебели и прочих необходимых предметов домашнего обихода.

С самого детства воспитанием Карины занималась бабушка. Она стала ее единственным опекуном. Сейчас Карина учится в Московском колледже на коррекционного педагога. В будущем планирует работать в Дзержинском.

Предоставление жилья детям-сиротам в Московской области проходит по подпрограмме губернатора региона Андрея Воробьева «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» государственной программы «Жилище».

В 2019 году три девушки, оставшиеся без попечения родителей и проживающие в Дзержинском, получили ключи от собственных квартир. В этом году Карина стала первым ребенком-сиротой, получившим свое жилье.