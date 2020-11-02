РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 ноя. Команда из подмосковных Люберец заняла призовые места на турнире по волейболу ко Дню народного единства и открытом первенстве по волейболу Богородского округа, сообщается в Instagram-аккаунте Люберецкой спортшколы олимпийского резерва.

В минувшие выходные в Ногинске прошел турнир по волейболу, посвященный Дню народного единства. В нем приняли участие девушки 2008-2009 годов рождения.

«Первое место заняла команда Ивантеевки. Команда девушек отделения волейбола Любрецкой спортшколы завоевала второе место. Третье место у команды из Раменского, четвертое - у Ногинска», - говорится в сообщении.

Также прошло награждение по итогам открытого первенства Богородского городского округа сезона 2019-2020 годов по волейболу «Детская лига» среди девушек 2008-2009 годов рождения.

«Команда девушек отделения волейбола Люберецкой спортшколы завоевала первое место. На втором месте - команда Ивантеевки», - отмечается в материале.

Третье место заняли спортсменки из Коломны.