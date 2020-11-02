РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 ноя. Специалисты «Подольского комбината благоустройства» завершили работу по подготовке спецтехники к работе в зимний период 2020-2021 годов, сообщил «РИАМО в Подольске» директор МБУ «ПКБ» Максим Митрохин.

«Подготовку к зимнему сезону 2020-2021 годов мы начали весной. В частности, подготавливали спецтехнику, противогололедные средства. В настоящее время к выпадению осадков и уборке вверенной нам территории от снега мы готовы полностью. Мы будем очищать порядка 180 километров муниципальных дорог, при этом единовременно могут быть задействованы около 40 единиц спецтехники. Основную массу нашего парка составляют трактора, а также техника по противогололедной обработке, самосвалы и погрузчики. Работа будет проводиться круглосуточно», - сказал Митрохин.

Он отметил, что комбинатом было заготовлено около 300 кубометров песко-соляной смеси. Всего предусмотрено использовать около 3 тысяч кубометров смеси, изготавливать которую будут в «ПКБ» самостоятельно.

«Из новшеств: в текущем году к нам поступило новое навесное оборудование, которое позволит более оперативно устранять накопления снежных масс. Комбинат полностью обеспечен трудовым коллективом, а снежные навалы будут складироваться нами на двух площадках, которые были утверждены постановлением администрации округа», - заключил он.

Также в «Подольском комбинате благоустройства» будет круглосуточно работать диспетчерская служба, благодаря чему жители смогут оперативно передать информацию о возникновении каких-либо ситуаций.