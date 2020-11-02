РИАМО - 2 ноя. Из-за пожара на улице Газопровод на юге столицы произошло обрушение строения, в котором хранились баллоны, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МЧС России по Москве.

Днем в понедельник на улице Газопровод произошло загорание складского помещения, внутри которого находились газовые баллоны. Пожарным удалось не допустить распространения огня и локализовать пожар на общей площади около 300 квадратных метров.

«Личный состав пожарной охраны продолжает ликвидацию загорания с соблюдением техники безопасности. Информации о пострадавших не поступало», - говорится в сообщении.

Обстановка на месте пожара спокойная. Сил пожарной охраны для ликвидации возгорания достаточно.

Видео взрыва на складе газовых баллонов в Москве​>>