РИАМО - 2 ноя. Возгорание на улице Газопровод в столице локализовано, там горит складское помещение, внутри которого находились газовые баллоны, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МЧС России по Москве.
Днем в понедельник на улице Газопровод произошло загорание складского помещения, внутри которого находились газовые баллоны.
«Благодаря оперативному прибытию и грамотной слаженной работе пожарным удалось не допустить распространения огня и локализовать пожар на общей площади около 300 квадратных метров», - говорится в сообщении.
Личный состав работает с соблюдением техники безопасности и правил охраны труда. Информации о пострадавших не поступало.
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