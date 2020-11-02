РИАМО - 2 ноя. Возгорание на улице Газопровод в столице локализовано, там горит складское помещение, внутри которого находились газовые баллоны, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МЧС России по Москве.

Днем в понедельник на улице Газопровод произошло загорание складского помещения, внутри которого находились газовые баллоны.

«Благодаря оперативному прибытию и грамотной слаженной работе пожарным удалось не допустить распространения огня и локализовать пожар на общей площади около 300 квадратных метров», - говорится в сообщении.

Личный состав работает с соблюдением техники безопасности и правил охраны труда. Информации о пострадавших не поступало.

Видео взрыва на складе газовых баллонов в Москве​>>