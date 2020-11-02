РИАМО - 2 ноя. Из-за пожара на улице Газопровод и по Проектируемому проезду № 4578 перекрыто движение, людям рекомендовали быть внимательнее и объезжать это место, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

Пожар уже локализован.

«Происходит загорание складского помещения, внутри которого, предположительно, находятся газовые баллоны», - говорится в сообщении.

Информации о пострадавших не поступало. Личный состав МЧС работает с соблюдением техники безопасности и правил охраны труда.

Видео взрыва на складе газовых баллонов в Москве​>>