РИАМО - 2 ноя. Из-за пожара на улице Газопровод и по Проектируемому проезду № 4578 перекрыто движение, людям рекомендовали быть внимательнее и объезжать это место, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.
Пожар уже локализован.
«Происходит загорание складского помещения, внутри которого, предположительно, находятся газовые баллоны», - говорится в сообщении.
Информации о пострадавших не поступало. Личный состав МЧС работает с соблюдением техники безопасности и правил охраны труда.
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