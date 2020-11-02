РИАМО – 2 ноя. В интернете появилось видео пожара на складе с газовыми баллонами, произошедшего на улице Газопровод в Москве, ролик опубликовал Mash.

В ролике видно, как в здании происходит взрыв и затем начинается пожар. От места возгорания поднимается густой черный дым. ​

«Местных жителей и очевидцев не пускают к горящим складам. Людей просят покинуть близлежащие улицы, спасатели ожидают новых взрывов», - говорится в сообщении.

Пожар произошел на складе, где, предположительно, находятся газовые баллоны. Информации о пострадавших не поступало.

Движение на этой улице перекрыто.

Видео взрыва на складе газовых баллонов в Москве​>>