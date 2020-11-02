РИАМО - 2 ноя. Складское помещение на улице Газопровод, внутри которого, предположительно, находятся газовые баллоны, загорелось днем в понедельник, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по столице.

«Пожарно-спасательные подразделения незамедлительно выехали по данному адресу. По прибытии пожарно-спасательных подразделений происходит загорание складского помещения, внутри которого предположительно находятся газовые баллоны», - говорится в сообщении.

Пожарные незамедлительно приступили к ликвидации пожара. Информации о пострадавших не поступало.

Площадь возгорания уточняется.

Видео взрыва на складе газовых баллонов в Москве​>>