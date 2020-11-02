РИАМО - 2 ноя. В конце этого года в Подмосковье проведут конкурс, по итогам которого будут отобраны лучшие практики компаний в сфере управления жилыми домами, сообщила в понедельник руководитель Госжилинспекции Московской области в ранге министра – главный государственный жилищный инспектор региона Ольга Федина.

В понедельник губернатор Московской области Андрей Воробьев провел совещание с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.

«Мы разработали информационную программу. Проведем в ноябре-декабре конкурс лучших практик управляющих компаний», - сказала Федина в ходе совещания.

Она отметила, что заявки от УК будут принимать через сайт, после определят 50 лучших практик, из числа которых жители выберут победителей.

Как подчеркнул Воробьев, работа управляющих компаний имеет принципиально важное значение.

«Надеюсь, что у нас не будет повторения по двойным платежкам и некорректного начисления», - добавил губернатор.