РИАМО - 2 ноя. В День народного единства поезда Московского центрального кольца будут курсировать в выходном режиме, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

«С 12:30 до 18:00 электропоезда будут ходить каждые четыре минуты, в остальные часы — каждые восемь минут», - говорится в сообщении.

День народного единства отмечается 4 ноября. Праздник учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.​​