РИАМО - 2 ноя. До 15 ноября в городском округе Долгопрудный установят 280 урн для мусора, сообщил в понедельник глава городского округа Владислав Юдин.

«Мы сейчас приобрели 280 урн и до 15 ноября установим их. Специально сформировали программу «Новые урны», - сказал Юдин.

Он добавил, что эти и другие запланированные мероприятия позволят вывести городской округ из списка лидеров по количеству нерешенных обращений от жителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил усилить борьбу с незаконным сбросом мусора в регионе.