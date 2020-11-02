РИАМО – 2 ноя. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал ситуацию с повышением курса доллара по отношению к рублю стабильной, сообщает Федеральное агентство новостей.

Ранее курс доллара превысил отметку в 80 рублей, это произошло впервые с марта 2020 года

«Если говорить о макростабильности, то да, как говорил президент, ее удается поддерживать», — сказал Песков.

По словам представителя Кремля, сейчас Россия все меньше зависит от импорта. Поэтому курс валют не очень сильно влияет на российские цены.​

На открытии торгов Московской биржи в понедельник курс евро поднялся выше 93,36 рубля. Европейская валюта прибавила 74 копейки, такой рост произошел впервые с 2014 года.​