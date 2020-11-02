РИАМО - 2 ноя. Водителей, которые ездят непристегнутыми и разговаривают по телефону за рублем, теперь будут фиксировать камеры видеонаблюдения, они будут работать с помощью нейросети и Big Data, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

«Камера обучена безошибочно выявлять на кадрах руль, руки, ремень безопасности и прочее», - говорится в сообщении.

Нарушение будут распознавать по заданным алгоритмам. Результаты работы будут контролировать сотрудники дирекции фотовидеофиксации ЦОДД и УГИБДД.

Сомнения в виновности водителя будут трактовать в его пользу. Но нарушителей будут штрафовать — на 1 тысячу рублей за непристегнутый ремень и на 1,5 тысячи рублей за разговоры по телефону за рублем.