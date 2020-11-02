РИАМО - 2 ноя. Борьбу с нарушителями правил чистоты, которые незаконно сбрасывают мусор в Подмосковье, необходимо вести с помощью фотоловушек, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе совещания с руководящим составом областного правительства и главами городских округов в понедельник.

Заместитель руководителя Главного управления по информационной политике Московской области Елена Старынина отметила, что жители Подмосковья стали меньше жаловаться в соцсетях на проблемы ЖКХ, однако выросло число жалоб на медицину и экологию. В частности, число обращений по поводу навалов мусора выросло вдвое.

«Давайте мы закупим пару десятков камер, чтобы тех, кто этим занимается (сбросом мусора в неположенных местах – ред.), наказывать, посадить на 15 суток. Сколько можно за бюджетные деньги эти свалки разгребать. <...> Правда, надоело. Должно чисто все быть. Правильно люди нам замечания делают», - сказал Воробьев.

По его словам, необходимо расставить фотоловушки и каждую неделю подсчитывать количество пойманных нарушителей.

«Виктор Кузьмич (Пауков, начальник ГУ МВД России по Московской области - ред.), окажите нам содействие», - заключил Воробьев.