Проект «Время ранних»: как получить скидку 50% на проезд в метро

Пилотный проект «Время ранних»
В понедельник, 2 ноября, стартовал эксперимент московского метро по разгрузке пассажиропотока на Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиях. В рамках проекта «Время ранних» пассажиры в определенные часы смогут оплатить проезд с пятидесятипроцентной скидкой.
Эксперимент должен помочь снизить нагрузку в час пик и дать возможность соблюдать социальную дистанцию на одной из самых востребованных веток метро и ее дублере. Предполагается, что в вагонах станет просторнее, а график движения приблизится к идеальному.
Скидка на проезд в непиковое время будет действовать в течение 8 месяцев – до 2 июля 2021 года. В случае успешной реализации проекта подобную систему скидок могут ввести и на других линиях метро.
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Когда действует скидка
Скидкой можно воспользоваться в рабочие дни с момента открытия станций до 7:15 и в период с 8:45 до 9:15 (в соответствии с часами, установленными в метрополитене). На выходные и праздничные дни действие пилотного проекта не распространяется.
Сниженный тариф действует при входе на любую из станций Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линий.
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Кто может принять участие в эксперименте
Получить скидку смогут пассажиры вышеуказанных линий, оплачивающие проезд картами «Тройка» и банковскими картами. На льготные проездные, а также бумажные билеты «Единый» сниженный тариф не распространяется.
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По карте «Тройка»
При оплате проезда по билету «Кошелек» карты «Тройка» спишется 20 рублей вместо привычных 40 рублей. Скидка действует и при поездке на метро с пересадкой на другой общественный транспорт в течение 90 минут с момента первой валидации.
По билету «Единый» на 60 поездок или по безлимитному тарифу раз в неделю, по воскресеньям, будет начисляться компенсация в размере 20 рублей за каждую поездку по сниженному тарифу. Сэкономленные деньги попадут на «Кошелек». Их необходимо записать с помощью функции «Удаленное пополнение» на желтом терминале. Также это можно сделать через приложение «Метро Москвы» для смартфонов на Android. Проверить, сколько средств удастся сэкономить, тоже можно с помощью приложения.
По банковским картам
В случае оплаты проезда банковской картой вместо 44 рублей спишется 22 рубля. А для владельцев карты «МИР» до окончания акции платежной системы проезд будет дешевле еще на 10 рублей – то есть поездка будет стоить всего 12 рублей.
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