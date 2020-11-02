Проект «Время ранних»: как получить скидку 50% на проезд в метро

1

В понедельник, 2 ноября, стартовал эксперимент московского метро по разгрузке пассажиропотока на Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиях. В рамках проекта «Время ранних» пассажиры в определенные часы смогут оплатить проезд с пятидесятипроцентной скидкой.

Эксперимент должен помочь снизить нагрузку в час пик и дать возможность соблюдать социальную дистанцию на одной из самых востребованных веток метро и ее дублере. Предполагается, что в вагонах станет просторнее, а график движения приблизится к идеальному.

Скидка на проезд в непиковое время будет действовать в течение 8 месяцев – до 2 июля 2021 года. В случае успешной реализации проекта подобную систему скидок могут ввести и на других линиях метро.

Метро до Рублевки: когда откроется Рублево‑Архангельская линия столичной подземки>>