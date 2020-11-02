РИАМО - 2 ноя. Региональный оператор начал вывозить отходы с мусорного карьера в селе Долматово городского округа Домодедово, сообщил в понедельник заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин.

«Региональный оператор с сегодняшнего дня <...> начинает вывоз. В течение двух недель все увезет», - рассказал Хромушин в ходе совещания правительства Подмосковья.

Глава городского округа Домодедово Александр Двойных отметил, что рекультивация карьера будет идти под строгим контролем, в том числе общественным.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев также дал поручение установить в городском округе Домодедово дополнительные контейнерные площадки.