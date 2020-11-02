РИАМО - 2 ноя. По программе реновации жилфонда в Зеленограде до конца ноября начнется переселение жителей из пяти домов в новостройки, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики столицы.

Всего переселят свыше 300 семей, проживающих в домах 12А, 2Б, 14, 14А, 16 на улице Заводская.

«Новые дома располагаются в районах Крюково и Старое Крюково: Георгиевский проспект корпуса 1934 и 1935, а также дом на улице Солнечная аллея, корпус 934», — сказал глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

В Зеленоградском округе предстоит расселить и снести 34 дома, подобрано девять «стартовых» площадок.

Программа реновации жилищного фонда, утвержденная мэром Москвы Сергеем Собяниным, касается порядка 1 миллиона москвичей и предусматривает расселение 5174 домов.