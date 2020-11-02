РИАМО (МЫТИЩИ) - 2 ноя. Управляющую компанию в городском округе Мытищи обязали провести перерасчет платы за ЖКУ жилого дома, сообщается на сайте администрации горокруга.

Московский областной Арбитражный суд признал законным предписание о проведении перерасчета, выданное Госжилинспекцией Московской области ООО «ПИК-Комфорт».

«Надзорное ведомство требовало устранить нарушения при начислении платы за коммунальные услуги. Проведенная в ноябре 2019 года проверка обращения жителей дома №2 на Рождественской улице в Мытищах показала, что управляющая компания в течение нескольких месяцев выставляла платежи за ЖКУ, неверно учитывая площади жилых и нежилых помещений. Соответственно, бремя платежей распределялось не пропорционально долям собственников в общем имуществе», - говорится в сообщении.

Также неверно был выбран норматив потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества. Эта величина зависит от этажности МКД. Категория, которую применяла управляющая организация для разноуровневого (от 9 до 18 этажей) дома на Рождественской, не соответствовала требованиям законодательства.

«ПИК-Комфорт» получил предписание о проведении перерасчета в течение двух месяцев. Управляющая компания оспорила документ в областном Арбитражном суде. Однако суд подтвердил законность требований Госжилинспекции. В результате в удовлетворении требований ООО «ПИК-Комфорт» отказано», - уточняется в сообщении.