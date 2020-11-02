РИАМО - 2 ноя. Московская область, по данным Федеральной таможенной службы, вновь заняла первое место на рынке экспорта шоколадных кондитерских изделий среди регионов России, на Подмосковье приходится больше трети поставок шоколада из РФ, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

«С января по октябрь текущего года из Подмосковья было экспортировано 56,2 тысячи тонн шоколадных кондитерских изделий на 162,2 миллиона долларов. По экспорту в этом направлении мы вновь идем первые среди регионов России», - сказал глава Минсельхозпрода Московской области Андрей Разин.

В целом, объем поставок российского шоколада за рубеж в отчетном периоде составил 190,5 тысячи тонн на 471,9 миллиона долларов США.

«То есть доля Московской области составляет больше трети экспорта в стоимостном выражении, это более 34%. Незначительная доля экспорта продуктов данной группы приходится на поставки какао-порошка, какао-пасты, какао-масла и какао-жира. Основной же экспортной позицией является шоколад», - подчеркнул Разин.

Чаще всего кондитерские изделия, произведенные в Подмосковье, отправляют в Саудовскую Аравию (28,2 миллиона долларов), Казахстан (22,7 миллиона долларов) и ОАЭ (15,6 миллиона долларов).

С начала года какао и продукты из него занимают в системе экспорта порядка 20%. Экспорт продукции агропромышленного комплекса из Московской области с начала 2020 года вырос и составил порядка 842 миллионов долларов.