РИАМО (МЫТИЩИ) - 2 ноя. Третьего ноября театр кукол «Огниво» имени Станислава Железкина в Мытищах примет участие в общероссийской культурно-образовательной акции «Ночь искусств», сообщается в Instagram-аккаунте театра.

Сохраняя девиз «Искусство объединяет», мероприятие будет приурочено ко Дню народного единства. Мытищинские кукольники предлагают к просмотру видеоэкскурсию «Огниво». По ту сторону».

«В театре есть места, куда зрители обычно не ступают. Есть комнаты, двери которых закрыты для посетителей. Но мы знаем, что вам интересно узнать, где хранятся куклы и декорации, как выглядит гримерки артистов, и что скрывается под лестницей. На все эти вопросы и не только эти с удовольствием ответим в нашей экскурсии», - говорится в сообщении.

Видеоэкскурсия будет доступна на YouTube-странице театра 3 ноября с 18:00.