РИАМО - 2 ноя. За первую неделю работы почти 1 тысячу пациентов проконсультировали специалисты центра телемедицины на базе Московского областного научно-исследовательского клинического института имени М. Ф. Владимирского (МОНИКИ), сообщила замдиректора по организации методической и аналитической работы учреждения Татьяна Чернявская.

«Наш телемедицинский центр работает ровно неделю. <...> Почти тысяча пациентов прошли у нас консультацию», — сказала Чернявская в ходе видеосовещания правительства Подмосковья.

По ее словам, каждая пятая консультация в центре телемедицины проходит в режиме видеосвязи, 80% — по телефону.

«Телефонные обзвоны у нас проактивные. Мы ежедневно получаем данные о выписывающихся пациентах. Наши специалисты связываются по телефонам, уточняя статус больного, а также необходимость медицинской помощи», — добавила Чернявская.