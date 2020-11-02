РИАМО (БАЛАШИХА) - 2 ноя. Министерство экологии и природопользования Московской области потребовало ликвидировать нелегальную свалку вблизи деревни Фенино в Балашихе, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Минэкологии направило администрации городского округа предостережение о недопустимости нарушений природоохранного законодательства. Поводом стало выявление незаконной свалки, обнаруженной инспекторами эконадзора вблизи деревни Фенино.

«На участке земель площадью около гектара имеются следы земляных работ и навалы отходов. Есть признаки вскрытия неизвестными лицами поверхностного слоя свалки для извлечения металлолома. Поскольку навалы отходов расположены на землях неразграниченной муниципальной собственности, Минэкологии потребовало ликвидировать свалку и вывезти отходы на места законного размещения», - отмечается в материале.

По словам заместителя министра экологии и природопользования Московской области Вадима Воронцова, свалка вблизи Фенина может оказывать повышенное негативное воздействие, поскольку она расположена в водоохранной зоне водного объекта.

«Ситуация в Балашихе находится на особом контроле Минэкологии, - сказал Воронцов.

Он добавил, что накануне в ходе ночного надзорного мероприятия инспекторы эконадзора недалеко от свалки пресекли незаконное сжигание отходов, на которое жаловались жители округа. Виновники будут привлечены к административной ответственности.