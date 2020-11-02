РИАМО - 2 ноя. Семь жилых домов строятся в столичном районе Люблино в рамках реновации, также еще один дом находится в стадии проектирования, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

«В настоящее время в районе Люблино в стадии строительства находятся 7 домов, еще один - проектируется, по 4 площадкам осуществляется подготовка градостроительной документации. Всего в районе Люблино новые квартиры получат жители 152 сносимых домов, для начала переселения подобраны 12 стартовых площадок», - сообщил руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Новоселы получат улучшенную отделку. Кроме того, все квартиры будут оборудованы автоматизированными системами учета потребляемых ресурсов – воды, тепла, электроэнергии с передачей показаний в управляющую компанию.

На первых этажах разместятся магазины, салоны красоты, аптеки и другие коммерческие объекты. Территорию вокруг домов облагородят, во дворах установят детские и спортивные площадки.

В этом районе также возведут семь детских садов, пять школ, поликлиники, школы искусств, досуговый центр и два физкультурно-оздоровительного комплекса.