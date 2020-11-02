РИАМО - 2 ноя. Подмосковные МФЦ перейдут на работу по предварительной записи только в крайнем случае, если на больничный уйдут более трети сотрудников в конкретном центре, заявил министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Максим Рымар.

На данный момент на больничном находятся 8% сотрудников всех областных МФЦ, из них коронавирусной инфекцией болеют 0,5%, уточнил министр.

«Мы разработали стандарт работы МФЦ по предварительной записи. Это крайняя мера, которая будет приниматься в критической ситуации. Если более 30% сотрудников, осуществляющих прием населения, окажутся в конкретном МФЦ на больничном, то мы будем принимать решение. Мы мониторим ситуацию ежедневно», — сказал Рымар.

Он отметил, что решение будет приниматься по каждому конкретному случаю отдельно.

«Даже в случае перевода офиса МФЦ на предварительную запись, в каждом центре должно быть одно дежурное окно, которое будет принимать заявителей в режиме живой очереди для регистрации смерти», — заключил Рымар.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

2 НОЯБРЯ

- Рестораны McDonald’s в Москве введут систему чек‑инов. С помощью этого новшества можно отслеживать потенциальные контакты заразившихся коронавирусом.

- Предварительную запись на получение услуг в ЗАГСах ввели в Подмосковье. График работы остается прежним.

- В Подмосковье ввели ограничение на число гостей во время проведения бракосочетаний в ЗАГС. Их должно быть не более десяти человек.

- Около 16 тыс человек в Подмосковье лечатся от коронавируса на дому. Статистику озвучила глава областного Минздрава.

- Андрей Воробьев поручил уделить особое внимание стационарам, на которые поступают жалобы от пациентов с коронавирусной инфекцией. Он отметил, что такое поручение уже получил первый вице-губернатор Московской области Ильдар Габдрахманов.

- До 19 тыс коек для Covid‑пациентов планируют открыть в Подмосковье к 15 ноября. Работы проводятся в плановом режиме.

- Более 5 млрд руб выделили регионам России на бесплатные лекарства от коронавируса. Бесплатные лекарства будут получать пациенты, которые лечатся на дому.

- В столице за минувшую неделю темп прироста новых случаев коронавирусной инфекции составил минус 0,7%, а прирост числа госпитализаций — 1,9%. Две недели назад эти показатели составляли 20% и 14% соответственно.

- За сутки в России зарегистрировали 18 257 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 556 больных. В Москве - 4 796.

- В России предложили возмещать пациентам деньги за платные тесты на Covid‑19. Инициативу направили в Роспотребнадзор и Совет безопасности.

- Ученые подсчитали, что пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в Москве наступит в середине декабря. Пандемия пойдет на спад к февралю.

- Еще 53 пациента с Covid‑19 скончались в Москве. С начала пандемии в мегаполисе скончались 6873 человека.