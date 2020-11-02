РИАМО - 2 ноя. Около 3 тысяч звонков поступило на горячую линию по поддержке старшего поколения в Подмосковье, большая часть из них касалась перехода на карты «Мир» для получения пенсий, сообщила министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

Пенсионеры и получатели федеральных льгот должны до конца 2020 года оформить карту «Мир» в Подмосковье, для этого нужно подать заявление в своем банке.

«За последний месяц мы получили около 3 тысяч звонков от наших жителей, больше всего они касались перехода на карту «Мир», - сказала Фаевская.

Она отметила, что также по телефону горячей линии можно оставить заявку на закупку продуктов питания и лекарств.

«У нас 54 мобильные бригады, которые будут закупать продукты. <...> Также в реестре волонтеров находятся 11 тысяч человек», - уточнила Фаевская.

По ее словам, на территории Московской области проживают более 1,1 миллиона граждан старше 65 лет. Из них 54 тысячи пользуются социальными услугами, 44 тысячи - услугами на дому.

«Все выплаты, пособия, компенсации поступают на карточки», - добавила Фаевская.

Она отметила, что с мая неработающие и одиноко проживающие граждане старше 65 лет получают дополнительно тысячу рублей ежемесячно, эта мера продлевается автоматически, заявления писать не нужно. Также граждане получают субсидию на оплату коммунальных услуг, она также продлевается автоматически на 6 месяцев.

«У нас 82 центра, которые оказывают услуги для граждан старше 65 лет», - заключила Фаевская.