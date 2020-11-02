РИАМО - 2 ноя. В Московской области объем экспорта продукции агропромышленного комплекса за 10 месяцев 2020 года составил около 842 миллионов долларов, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

«Мы существенно прибавляем к объему экспорта прошлого года и планируем подойти к показателю в один миллиард долларов», — сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

В основном на экспорт идут напитки алкогольные, безалкогольные, спирт и фруктовые соки. Товаров этой группы продали на сумму более 125 миллионов долларов. Также за рубеж продают сахаристые кондитерские изделия, в этом году их купили на сумму 120 миллионов долларов.

Спросом также пользуется мясная продукция и корма для непродуктивных животных. На этом удалось заработать порядка 100 и 60 миллионов долларов соответственно.

«Наиболее значимый прирост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается по следующим категориям товаров: мясная продукция, прибавили более 200%. По кормам для непродуктивных животных идет увеличение порядка на 40%, по масложировой продукции - на 30%», — сказал Разин.

По словам министра, также увеличились экспортные поставки овощей, кофе, орехов и сухофруктов. Наиболее популярна продукция из Подмосковья в странах СНГ.