РИАМО - 2 ноя. За неделю в центр управления регионом в Подмосковье поступило 18,5 тысяч обращений, больше всего жителей региона волновали вопросы наличия мусора в общественных пространствах и на дорогах, сообщил в понедельник министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Максим Рымар.

«Пользователей портала стало больше на 5 тысяч. <...> Новых сообщений за неделю у нас 18,5 тысяч. <...> Принятых жителями решений почти 11 тысяч», - сказал Рымар.

По его словам, больше всего на прошлой неделе жителей региона волновали вопросы наличия мусора в общественных пространствах и на дорогах, содержание дворовых территорий и дорог, а также контейнерных площадок.

Центр управления регионом открыли в Подмосковье в конце 2018 года. ЦУР представляет собой межведомственную рабочую группу, состоящую из 30 профильных ведомств правительства Московской области.