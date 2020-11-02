РИАМО - 2 ноя. Почти 7 тыс детей родились в Подмосковье с января по ноябрь текущего года, самыми популярными именами у девочек стали Анастасия, у мальчиков — Максим, заявила начальник Главного управления ЗАГС по Московской области Елена Филатова.

«На 1 ноября родились 6,7 тысячи детей. Самые популярные имена — Анастасия, Мария, Татьяна. У мальчиков самые популярные — Александр, Максим и Павел», — сказала Филатова.

Она отметила, что 87% документов были выданы на удаленных рабочих местах — в роддомах и перинатальных центрах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал создать условия для безопасной работы беременных в пандемию.