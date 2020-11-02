РИАМО - 2 ноя. Торжественную церемонию имянаречения и чествования юбиляров приостановили в ЗАГСах Подмосковья, заявила начальник главного управления ЗАГС по Московской области Елена Филатова.

«У нас временно приостанавливаются две негосударственные услуги - это имянаречение и торжественное чествование юбиляров семейной жизни», - сказала Филатова.

Она отметила, что в случае, если юбиляры изъявляют желание отпраздновать серебряную или золотую свадьбы, сотрудники приходят на дом и поздравляют там.

«Работа органов ЗАГС организована с соблюдением всех требований безопасности. <...> Органы ЗАГСа ежедневно принимают около 6,5 тысячи заявителей», - заключила Филатова.