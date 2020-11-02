РИАМО - 2 ноя. Более 5 тысяч подмосковных пенсионеров стали участниками дистанционных занятий в рамках проекта «Активное долголетие» с начала сентября, сообщила министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

В понедельник губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проводит совещание с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.

«С сентября в онлайн-занятиях («Активного долголетия» - ред.) приняли участие более 5 тысяч граждан», - сказала Фаевская в ходе совещания.

Она отметила, что записаться на мероприятия в рамках проекта «Активное долголетие» можно дистанционно.

В Подмосковье организовали 50 клубов «Активное долголетие», которые позволяют пожилым жителям поддерживать физическую форму и интересно проводить время.

Из-за распространения коронавирусной инфекции с 28 сентября работа клубов «Активное долголетие» приостановлена. Кроме того, с понедельника и по 15 ноября жители Московской области старше 65 лет должны соблюдать режим самоизоляции.