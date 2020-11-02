РИАМО - 2 ноя. В районе Южное Бутово на юго-западе столицы появится трехэтажный детский сад, рассчитаный на 225 мест и разделенный на три блока, говорится в сообщении пресс-службы комитета по архитектуре и градостроительству Москвы.

«Садик будет строиться в рамках первой очереди. Данный проект – отличный пример того, как социальная инфраструктура при комплексной застройке территории появляется параллельно с возведением жилья. Это принципиальная позиция мэра Москвы Сергея Собянина», - отметил главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

Детский сад рассчитан на девять групп, для которых предусмотрена индивидуальная групповая ячейка. Дошкольное учреждение будет разделено на три блока, где один – совместный, а два других отвечают за расположение групп в здании. Третий блок, призванный объединить группы, включит в себя музыкальный и физкультурный залы, медицинские помещения и комнату охраны.

«Фасады планируется облицевать панелями ярких цветов. Внешний облик здания будет одновременно гармонировать с окружающей застройкой и открыто заявлять о своей функции. На территории расположатся детские игровые и спортивные площадки. Проектом также предусмотрено озеленение и художественное мощение. Для посетителей с ограниченными возможностями здоровья будут созданы необходимые комфортные условия», - сказал Кузнецов.

Он добавил, что для посетителей с ограниченными возможностями здоровья будут созданы необходимые комфортные условия.

Детский сад появится по адресу: Южное Бутово, улица Старокрымская, владение 13, а его площадь составит около 3 тысяч квадратных метров.