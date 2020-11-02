РИАМО - 2 ноя. Уголовное дело в отношении мужчины, который опаивал своих жертв напитками с седативными препаратами, а затем грабил их, направили в Басманный районный суд Москвы для рассмотрения по существу, говорится в сообщении пресс-службы столичной прокуратуры.

Прокуратура ЦАО столицы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 28-летнего уроженца Кабардино-Балкарии Мурата Сабанова. Он обвиняется в совершении многочисленных преступлений, включая разбои, кражи, похищение паспорта и мошенничество.

«Мужчина знакомился с прохожими на улицах в центре Москвы, входил в доверие, после чего приглашал их в наименее людное место, где убеждал выпить жидкость, в которую были добавлены лекарственные вещества, обладающие угнетающим воздействием», — говорится в сообщении.

После того, как жертва приходила в бессознательное состояние, злоумышленник грабил ее. Общая сумма похищенного имущества превышает 1 миллион рублей.

Всего на счету «лимонадного отправителя» 30 эпизодов разбойных нападений на граждан, десять эпизодов краж чужого имущества, а также мошенничествах с использованием электронных средств платежа и похищение паспортов.