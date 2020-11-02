РИАМО - 2 ноя. В Сети опубликовано видео, на котором запечатлено убийство «колбасного короля» Владимира Маругова в Московской области, сообщает РЕН ТВ.

«На место преступления приехала мать убитого, женщина отказалась общаться с журналистами», — отмечается в материале.

Ночью в понедельник неизвестные в масках проникли в баню на территории домовладения бизнесмена. Они связали хозяина дома и его супругу, после чего стали требовать от них деньги. Женщине удалось сбежать, после спасения она обратилась в полицию.

Убийцы скрылись с места преступления на машине. После этот автомобиль обнаружили в Истре. По факту убийства возбуждено уголовное дело.

Владимир Маругов являлся владельцем «Мясной империи» и «Озерецких колбас».

Видео с места убийства бизнесмена Владимира Маругова>>