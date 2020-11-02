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Что делать, если пришло СМС о контакте с больным коронавирусом

Нужно ли самому идти в поликлинику и проверяться? Грозит ли контактному лицу карантин? Ответы на эти и другие вопросы – в материале РИАМО.
© РИАМО,   Пелагия Тихонова
1

Кому может прийти СМС о контакте

© РИАМО,   Александр Манзюк

Сообщение может прийти людям, которых заболевший человек указал в качестве контактных лиц, –  например, его коллегам по работе, сокурсникам в учебном заведении. Помимо самих инфицированных, передавать сведения о предполагаемых контактных лицах могут работодатели и представители вузов.

Кроме того, сообщение о возможном контакте могут получить посетители ночных клубов, баров, дискотек, которые находились в одно время в одном помещении с заболевшим и могли заразиться. С 19 октября указом мэра в ночных развлекательных заведениях Москвы была введена система чекинов. Чтобы войти в них, посетители регистрируются с помощью QR-кода или СМС (подробнее об этой процедуре можно прочитать на mos.ru). 

В уведомлении обычно сообщается о контакте с коронавирусным больным и содержится приглашение пройти тестирование на инфекцию. 

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2

Что делать после получения уведомления

© РИА Новости,   Евгений Биятов

На московской горячей линии по коронавирусу РИАМО пояснили, что не существует отдельных протоколов для реально заболевших коронавирусом людей и просто контактных лиц. Поэтому с момента получения СМС-уведомления для контактировавшего с больным гражданина начинается обязательный двухнедельный карантин. Рекомендуется не выходить из дома и ждать прихода врача из поликлиники, который должен взять как минимум два мазка с определенным интервалом. Сотрудница горячей линии посоветовала обращаться в поликлинику сразу по получении сообщения, чтобы врач пришел как можно скорее.

При этом стоит учесть, что в информированном согласии, которое контактному лицу дадут на подпись, карантин должен начинаться с даты получения СМС.

Также контактному лицу придется установить приложение «Социальный мониторинг» и действовать по инструкции в нем.

Трудность может возникнуть с получением больничного: например, в случае посещения ночного клуба или дискотеки вы можете не знать конкретного человека, с которым контактировали, а эта информация необходима для оформления листка нетрудоспособности. Эту проблему должны помочь решить в поликлинике.

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3

Что делать, если СМС пришло по ошибке

© РИА Новости,   Евгений Епанчинцев

«Ошибка возможна, только если при заполнении сведений о себе заболевший указал неверные данные»,  – пояснил московский оперштаб по коронавирусу. Для уточнения вопроса в данном случае следует обратиться на горячую линию по коронавирусу: +7 (495) 870-45-09.

При этом бывают ситуации, когда родителям приходит сообщение, что их ребенок проживает вместе с заболевшим Covid-19, но на самом деле это не так (например, ребенок прописан у заболевшей бабушки, а живет с родителями на съемной квартире). В этом случае, чтобы ребенок продолжил посещать школу, родителям нужно будет передать в учебное заведение письменное заявление.

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