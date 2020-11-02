Что делать, если пришло СМС о контакте с больным коронавирусом

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Сообщение может прийти людям, которых заболевший человек указал в качестве контактных лиц, – например, его коллегам по работе, сокурсникам в учебном заведении. Помимо самих инфицированных, передавать сведения о предполагаемых контактных лицах могут работодатели и представители вузов.

Кроме того, сообщение о возможном контакте могут получить посетители ночных клубов, баров, дискотек, которые находились в одно время в одном помещении с заболевшим и могли заразиться. С 19 октября указом мэра в ночных развлекательных заведениях Москвы была введена система чекинов. Чтобы войти в них, посетители регистрируются с помощью QR-кода или СМС (подробнее об этой процедуре можно прочитать на mos.ru).

В уведомлении обычно сообщается о контакте с коронавирусным больным и содержится приглашение пройти тестирование на инфекцию.

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