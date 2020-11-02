РИАМО - 2 ноя. Власти Подмосковья должны активнее работать с пенсионерами и выяснять, в чем они нуждаются, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Очень важно вести работу проактивно, делать звонки (жителям старше 65 лет - ред.), как вы это делали весной. Я вас (Ирину Фаевскую, министр социального развития региона - ред.) прошу доложить мне, в чем заключается наша проактивная позиция», — сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.

Он отметил, что нужно разъяснять пожилым гражданам, что гулять и ходить в магазин можно беспрепятственно.

«Я подписал постановление, которое предполагает изоляцию граждан старше 65 лет. <...> Я обращаю внимание работодателей, это поручение нашему инвестблоку, <...> еще раз объясните предприятиям о дистанционной работе и предоставлении особых условий», — уточнил губернатор.

С понедельника в Московской области введен обязательный режим самоизоляции для всех жителей старше 65 лет. Он продлится до 15 ноября включительно. Также дома нужно оставаться лицам, имеющим хронические заболевания. При этом все, на кого распространяется режим самоизоляции, могут ходить в магазины или на прогулки.