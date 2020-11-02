РИАМО - 2 ноя. Здание отдела МВД России по району Москворечье-Сабурово ожидает комплексный ремонт, который включит ряд внутренних работ по обновлению отдела, говорится в сообщении пресс-службы Москомэкспертизы.

Штатная численность состава, который будет работать в обновленном отделе, свыше 150 сотрудников правоохранительных органов.

«Для обеспечения работы структурных подразделений предусмотрены кабинеты и рабочие комнаты для сотрудников, зал для заседаний, класс службы, спортивный зал, тир со стрелковой галереей на 25 метров. Также в отделе появятся вспомогательные и бытовые помещения и гараж», – сказал председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

Работы включают в себя демонтаж сохранившихся отделочных слоев, замену дверных блоков, а также расширение некоторых дверных проемов. Дополнительно рабочие займутся отделкой помещений: заменой напольного покрытия, отделкой потолков и стен.

«Здание, где расположен отдел полиции района Москворечье-Сабурово, было построено в 1984 году по типовому проекту серии И-1262. В соответствии с утвержденным проектом, в нем будет проведен ремонт не только внутренних помещений, но и фасадные работы. Будет устроен вентилируемый фасад, облицованный керамогранитом и дополнительным утеплением, проведена замена кровельного покрытия, выполнен ремонт входных групп и устроен металлический пандус для доступа маломобильных групп населения», – отметил Леонов.

Беспрепятственный доступ граждан с ограниченными возможностями на первый этаж объекта и зону получения услуг будет обеспечен и другими мерами. В рамках проекта будет сформирован универсальный санузел, предназначенный для всех категорий граждан с местом для размещения кресла-коляски и иных необходимых принадлежностей. В здании также предусмотрена звуковая сигнализация, предупреждающая об опасности, визуальная и тактильная информация с указанием мест получения услуг и направления движения.

«В части работ, связанных с инженерными коммуникациями, запланирована полная замена системы электроснабжения, систем хозяйственно-противопожарного и горячего водоснабжения с подключением к существующим вводам, замена системы хозяйственно-бытовой канализации, а также отвода конденсата от вентиляционного оборудования. Работы коснутся внутреннего водостока, центрального отопления, приточно-вытяжных систем и противодымной вентиляции», – сказал Леонов.

Работы по реконструкции и ремонту старых, а также возведению новых отделов МВД будут реализованы в течение нескольких лет.