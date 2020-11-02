РИАМО - 2 ноя. Муниципальная неделя у депутатов Мособлдумы стартовала 2 ноября, за неделю парламентарии будут проводить встречи с жителями по вопросам, которые они оставляли на порталах МЦУР и «Добродел», говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

«В случае, если проблема будет требовать вмешательства профильного комитета, то по ней будет проведено думское мероприятие», - сказал председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.

Также он сообщил, что депутаты продолжат помогать волонтерским штабам партии, которые работают в каждом муниципалитете.

«Особое внимание – нашим пожилым жителям и тем, кто страдает хроническими заболеваниями. Как раз со 2 ноября они находятся в режиме самоизоляции – нужно обеспечить их всем необходимым: лекарствами, продуктами, чтобы максимально обезопасить их», – подчеркнул Брынцалов.

Он выделил еще одно важное направление работы - контроль проведения работ на объектах, финансируемых в рамках национальных проектов.

«Нужно понимать, везде ли соблюдаются сроки, нет ли проблем. Все объекты социально значимые – это образовательные учреждения, больницы, поликлиники, дороги – их очень ждут люди, поэтому контроль должен быть постоянным», – отметил председатель Мособлдумы.

Также депутаты традиционно будут принимать граждан в своих приемных.