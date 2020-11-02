РИАМО - 2 ноя. Три представителя торгового бизнеса из Подмосковья смогут воспользоваться отсрочкой по оплате имущественных налогов, поскольку оказали помощь своим арендаторам во время пандемии, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

Владельцы торговых центров из Котельников, Сергиева Посада и Балашихи предоставили отсрочку по оплате арендных платежей за свои площади, их включат в специальный реестр налогоплательщиков.

«Реестр будет направлен в налоговые органы для предоставления отсрочки по уплате налога на имущество организаций, земельного налога и налога на имущество физических лиц», - говорится в сообщении.

Министерством имущественных отношений Московской области за прошедшую неделю проведены 4 встречи с представителями торгового бизнеса, обратившимися за получением отсрочки по налоговым платежам. На встречах арендодателям разъяснили условия получения отсрочки и дали рекомендации по подготовке и подаче документов на комиссию при министерстве по рассмотрению заявлений.

«Несмотря на тяжелые экономические условия, связанные с распространением коронавируса, оказали помощь малому бизнесу в виде отсрочки по оплате аренды торговых площадей. Комиссией принято решение о включении 3 юридических лиц в перечень налогоплательщиков, предоставивших отсрочку арендной платы по договорам аренды торговых объектов недвижимости», - отметила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Она пояснила, что для получения отсрочки необходимо соблюдение следующих условий, установленных федеральными правовыми актами: основной вид деятельности арендодателя-налогоплательщика должен соответствовать коду 68.2 «Аренда и управление собственным и арендованным недвижимым имуществом».

Кроме того, объект арендодателя должен принадлежать ему на праве собственности, стоять на земельном участке, предусматривающем размещение торговых объектов, объектов общественного питания, бытового обслуживания или быть предназначенным для указанных видов деятельности согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости, а также состоять в перечне объектов недвижимости, в отношении которых налоговая база определяется как их кадастровая стоимость.