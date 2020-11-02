РИАМО - 2 ноя. Администрация Талдомского городского округа сдает в аренду земельные участки для ведения индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

Речь идет об участках площадью 1,5 тысячи квадратных метров и 620 «квадратов». Участки расположены в деревне Карачуново и поселке Северный.

«Начальная цена предмета аукциона составляет 23, 944 тысячи рублей и 11, 837 тысячи рублей. Земельные участки предусмотрены для индивидуального жилищного строительства, а также для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)», - говорится в сообщении.

Участки не огорожены, свободны от капитальных строений и сооружений. Для приобретения участка, нужно зайти на сайт https://torgi.gov.ru, номер извещений: 261020/6987935/02, 261020/6987935/03.

Заявочная кампания продлится до 9 декабря. Аукцион пройдет 14 декабря.