РИАМО - 2 ноя. В столице и Подмосковье за минувший октябрь выпало до 66 миллиметров осадков, что составляет 125% месячной нормы небесной влаги, сообщается на сайте «Метеоновости».

«По количеству осадков месяц оказался близким к норме, на ВДНХ выпало 54,8 миллиметра, при норме октября 59 миллиметров. Самыми дождливым оказались сутки 18 октября, на ВДНХ выпало 14 миллиметров, в Тушине - 15 миллиметров», — отмечается в материале.

В Дмитрове выпало 66 миллиметров осадков, что составляет 125% нормы осадков за месяц, а на юго-востоке Подмосковья – 60% нормы.

Самая высокая температура этого месяца – 19,8 градуса, а самая низкая – 0,7 градуса. Аномалия температуры в Московском регионе в октябре составила 9 градусов, что на 4,1 градуса выше климатической нормы. Второй месяц осени стал самым теплым за историю инструментальных наблюдений с 1879 года.

Ранее самым теплым был октябрь 1967 года.