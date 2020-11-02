РИАМО - 2 ноя. В Московской электронной школе появился кот-помощник, который будет делать подборку вебинаров, интересных новостей и лайфхаков для пользователей, ему выберут имя на голосовании, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Предложить имя можно в комментариях к новости в социальных сетях «Вконтакте», Facebook и Instagram департамента образования и науки Москвы до 13 ноября», — отмечается в материале.

Наиболее популярные клички будут участвовать в голосовании портала «Школа большого города». Большинством голосов помощнику выберут имя.

Кот может не только делиться знаниями, но и радоваться, волноваться при неудачах и давать советы.