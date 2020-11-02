РИАМО - 2 ноя. Объявлен аукцион по аренде земельного участка площадью 25 тысяч квадратных метров, расположенного в Протвине на улице Железнодорожной, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

Начальная цена годовой арендной платы за пользование земельным участком составляет более 1,6 миллиона рублей.

«Участок не огорожен, свободен от капитальных строений и сооружений, предназначен под размещение складов», - говорится в сообщении.

Чтобы принять участие в аукционе нужно зайти на Электронную торговую площадку «РТС-тендер» (www.rts-tender.ru) (номер процедуры 30014).

Заявочная кампания продлится до 6 ноября. Сам аукцион пройдет 11 ноября.