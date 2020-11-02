РИАМО - 2 ноя. На билбордах вдоль основных городских магистралей столицы разместили социальную рекламу с лозунгом «Если в доме запах газа — 104 звони сразу» в рамках информационной кампании АО «Мосгаз», говорится в сообщении пресс-службы компании.

Билборды можно увидеть на Ленинском, Севастопольском и Волгоградском проспектах, а также Алтуфьевском, Варшавском, Пятницком, Ярославском шоссе и по другим адресам почти во всех административных округах столицы.

«В основу плакатов легла картина «Будни газовой службы» призера международного фестиваля юных талантов «Волшебная сила голубого потока — «Мосгаз» зажигает звезды» Екатерины Калининой. Юная художница из Твери ярко и реалистично изобразила слесаря газового хозяйства за проверкой оборудования», — говорится в сообщении.

На сегодняшний день в столице газифицировано порядка 24 тысяч жилых домов, а в квартирах москвичей установлено более 1,8 миллиона газовых плит.

«Основной миссией «Мосгаза» является обеспечение надежного и безопасного газоснабжения потребителей города. Одним из важных составляющих этой работы является повышение газовой грамотности населения и распространение информации о правилах пользования газом в быту», — отметил генеральный директор АО «Мосгаз» Гасан Гасангаджиев.

По его словам, специалисты центральной диспетчерской по телефону 104 оперативно примут заявку и дадут квалифицированный инструктаж об алгоритме действий абонента до прибытия аварийной бригады.

Благодаря внедрению современных цифровых технологий у диспетчеров есть все возможности для отслеживания обстановки и локализации инцидентов в режиме онлайн, заключил он.