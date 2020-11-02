РИАМО - 2 ноя. Сотрудники подмосковного Центра управления регионом (ЦУР) продолжают работать с жалобами и предложениями жителей в условиях пандемии коронавируса, сообщил в понедельник губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«ЦУР работает несмотря на ковид, приоритет - решение проблем граждан, их предложения», - сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.

В числе важных направлений работы губернатор назвал борьбу с коронавирусной инфекцией, развитие здравоохранения, искоренение двойных платежек за ЖКУ, контроль за состоянием дворов.

«Все мы понимаем сложность момента, в котором оказались. Наша задача - своевременно, оперативно и результативно решать те вопросы, которые ставит жизнь и жители», - заключил Воробьев.

Центр управления регионом открыли в Подмосковье в конце 2018 года. ЦУР представляет собой межведомственную рабочую группу, состоящую из 30 профильных ведомств правительства Московской области.

«Тепловая карта» подмосковного ЦУРа позволяет в режиме онлайн реагировать на запросы населения и мобилизует ответственные организации для оперативного исправления недочетов.