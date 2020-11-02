РИАМО - 2 ноя. Следователи возбудили уголовное дело после обнаружения на улице новорожденного ребенка в Сергиево-Посадском городском округе, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Московской области.

«По данным следствия, 30 октября в городе Хотьково возле одного из домов по улице 1-ой Хотьковской местный житель обнаружил тело новорожденной девочки, завернутое в пеленку и куртку», — отмечается в материале.

Эксперты выяснили, что младенцу было три-четыре дня от роду. Малышка умерла от переохлаждения.

Возбуждено уголовное дело по факту убийства матерью новорожденного ребенка (статья 106 УК РФ). В настоящий момент следователи разыскивают мать девочки.

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