РИАМО (МЫТИЩИ) - 2 ноя. В городском округе Мытищи сформирован новый состав Общественной палаты, сообщается в Instagram-аккаунте отдела по связям с общественностью администрации городского округа.

Общественная палата Московской области на пленарном заседании утвердила последнюю треть кандидатов в Общественные палаты муниципалитетов. Первые две трети были утверждены губернатором Московской области Андреем Воробьевым и муниципальными советами депутатов.

«В ближайшее время пройдет первое пленарное заседание Общественной палаты городского округа Мытищи в новом составе, на котором будет избран председатель, его заместители, ответственный секретарь, а также определен перечень профильных комиссий и их председатели», - говорится в сообщении.

С полным списком членов Общественной палаты нового созыва можно ознакомиться на официальном сайте Общественной палаты Московской области по ссылке: https://opmosreg.ru/upload/iblock/786/7867289dc4dab85d79e218a2c92b2372.pdf.